Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди виконують свої обіцянки

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Зміст Стрілець Лев Телець

Причини, з яких це відбувається, можуть бути різними — як об'єктивні, так і суб'єктивні, а ось результат, як правило, один: у когось невиправдані надії, а у когось — репутація людини, якій не можна вірити. Але є й ті, хто тримає своє слово, чого б це їм не вартувало. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди виконують свої обіцянки.

Стрілець

Стрільці дуже хочуть видаватися порядними людьми в очах оточення, тому, даючи обіцянку, вони готові буквально розбитись у коржик, але зробити все так, як їх просять. До того ж іноді це відбувається на шкоду їхнім власним інтересам, оскільки реноме понад усе.

Лев

Леви побоюються, що, не дотримавши певної обіцянки, вони упустять свою — «королівську» — гідність, а цього — на їхній погляд — ніяк не можна допустити. Тому представники знака використовують усі можливості, які є у їхньому розпорядженні, щоб їхні слова не були порожнім звуком.

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Телець

Тельці страшенно не люблять зайвих рухів тіла, тому обіцянки дають вкрай рідко — навіщо себе обтяжувати марними клопотами. Але якщо вони це зроблять, докладуть усіх зусиль для того, щоб стримати це слово: ошуанство — річ невигідна, його об'єкт може і претензії висунути.

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