Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди знають, що на них чекає в майбутньому

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Але є серед нас і ті, у кого є свій власний внутрішній «барометр», що дає змогу передбачати події, які відбудуться з ними або близькими їм людьми. Те, як їм це вдається, тільки на перший погляд здається загадкою — насправді в такого дару є свої — реальні — причини. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди знають, що на них чекає в майбутньому.

Риби

Риби найчутливіший — сенситивний — знак зодіаку, якому не потрібні нові факти для того, щоб передбачити будь-яку подію свого життя, — їм цілком достатньо притаманної їм інтуїції. До того ж нічого містичного або ірраціонального в їхніх відчуттях немає — вони просто відчувають, що повинно статися.

Козоріг

Козороги — практичні й обачливі, у них не минає марно нічого, і життєві спостереження, які потім опрацьовує їхній «внутрішній комп’ютер», — не виняток. Коли представники знака видають результат, передбачаючи події свого — і чужого — життя, здається, що без магії тут не обійшлося, насправді ж вони просто добре все розрахували.

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Скорпіон

Скорпіони завжди знають, що з ними станеться, завдяки містичному складнику їхньої натури. Щоправда, представники цього знака довіряють своїм передчуттям не завжди — як люди, що сумніваються, вони до самого кінця не бувають упевненими в справедливості своїх припущень, що не заважає їм стверджувати: «А що я казав!»

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