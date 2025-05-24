Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди перебувають поруч у важкі часи

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Зміст Козоріг Скорпіон Близнята

Але знецінити прагнення людей, що оточують нас, прийти на допомогу, коли нам зле, їм водночас не вдається, хоч і здатні на таке — дієве — співчуття здатні далеко не всі. Астрология Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди перебувають поряд у скрутні часи.

Козоріг

Козороги не стануть присягатися в любові та дружбі, розповідаючи про те, як ми їм дорогі, але в разі потреби завжди опиняться поруч, зроблять усе, що від них вимагається, а іноді й більше, а потім спокійно займуться своїми справами, не чекаючи і, тим більше, не вимагаючи за свою допомогу жодної вдячності.

Скорпіон

Скорпіони, хоч, можливо, комусь у це складно повірити, одними з перших виявляться поруч у важкий для нас час. Так, вони можуть водночас дозволити собі недобре пожартувати або дорікнути нам у необачності або недалекоглядності, але на якості та кількості їхньої допомоги це жодним чином не позначиться.

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Близнята

Близнята готові допомагати тим, хто потребує їхніх участі та сприяння, не лише на словах, а й за фактом. Щоправда, для цього їм потрібно, щоб у цей час перемогу в них здобула та їхня субособистість, яка звикла діяти, до того ж, згодом вони чекатимуть, коли ми віддячимо їм за допомогу.

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