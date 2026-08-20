Астролог назвав знаки зодіаку, які зберігають гарні речі на особливий випадок

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У всіх є посуд, який дістають із шафи лише на великі свята, та сукні, що чекають на свій — світлий і урочистий — день.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які зберігають гарні речі на особливий випадок.

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Рак

Раки — один із найекономніших і водночас найсамовідданіших знаків Зодіаку, представники якого часто нехтують власними інтересами заради інтересів близьких. Вони не тільки не носять гарні та дорогі речі постійно, але й не купують їх собі, вважаючи, що «і так зійде», зате члени їхньої родини завжди виглядають бездоганно.

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Діва

Діви впевнені, що справді дорогі та якісні речі недоречно — а іноді й смішно — носити щодня. Так, ходити в магазин або на прогулянку в парк, на їхню думку, зручніше в джинсах і футболці, а то й у спортивному костюмі, зате на умовній «червоній доріжці» представники цього знака завжди виглядають «на всі сто».

Козоріг

Козероги ховають красиві й дорогі речі подалі в шафу через властиву їм надзвичайну ощадливість і схильність до економії. Вони впевнені: те, що їм дорого коштувало, не можна «експлуатувати» без вагомої причини, заради якої вони й дістають ці речі — у кращому разі — раз на рік, дивуючись при цьому, що вони втрачають товарний вигляд.

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