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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
3498
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які знають, як допекти оточення до живого

Життя без сварок і конфліктів, можливо, тихе і спокійне, але водночас прісне і нестерпно нудне.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Іноді потрібно, як кажуть, з'ясовувати стосунки з іншими — особливо близькими — людьми, щоб отримати задоволення як від суперечки, так і від примирення. Ось тільки не всім дано розпочинати скандали на рівному місці. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які знають, як допекти людей до живого.

Діва

Діви своїм прагненням до досконалості, яку вони вимагають не тільки від себе, а й від інших, можуть вивести із терпіння будь-кого. Потрібно бути ангелом у тілі, щоб витримати всі їхні причіпки і не зірватися на крик і образи, не дивно, що рано чи пізно вони роздраконять будь-кого.

Рак

Раки будь-кого доведуть до сказу своїм ниттям. Потрапивши в неприємну ситуацію, вони замість того, щоб вирішувати проблему, будуть показово страждати, всім своїм виглядом показуючи, як їм важко — мало хто, включаючи близьких, може витримати такі театралізовані вистави.

Близнята

Близнята жахливо дратують своєю мінливістю: сьогодні вони говорять одне, а завтра зовсім інше, дуже дивуються, коли їм вказують на невідповідність. Особливо важко сприймати цю особливість представників знака людям прямолінійним, які не змінюють свою думку кілька разів на день.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3498
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