Гороскоп від астрологині / © Credits

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І володіють ним — втім, як і будь-яким іншим — не всі, проте є ті, хто досяг у цьому сенсі справжніх вершин «майстерності».

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які знають, як дошкульніше зачепити співрозмовника під час бесіди.

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Телець

Тельці не хочуть витрачати час і сили на те, щоб підшукати факти й аргументи, необхідні для успішної суперечки. Для цього треба думати, порівнювати, зіставляти, чого вони робити не хочуть. Набагато простіше вивести опонента «з гри», сказавши йому щось неприємне — найкраще про нього ж самого.

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Близнята

Близнята нікого не ображатимуть без приводу, проте якщо хтось дозволить собі зачепити їх за живе, вони, не замислюючись, завдадуть удару у відповідь, який багаторазово перевершить чужу образу. Водночас спосіб вони обирають найболісніший, щоб напевно влучити в ціль, після чого знову стають милими співрозмовниками.

Козоріг

Козороги без докорів сумління користуються знаннями, які людина сама віддає їм у руки, довіряючи подробиці своїх життєвих обставин. Можна не сумніватися, що — в момент, який їм здається вдалим, — вони просто так, від нудьги, нагадають співрозмовникові про те, що йому неприємно.

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