Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які знецінюють чужі досягнення

Чим би ми не займалися — як у професії, так і в житті, — ми потребуємо схвалення свого оточення.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

На жаль, це далеко не завжди нам вдається: часто тим, хто поруч, байдуже до наших досягнень, і це прикро, та ще гірше, коли вони намагаються применшити їхнє значення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки щодіаку, які знецінюють чужі досягнення.

Близнята

Близнята загалом і в цілому доволі незлостиві люди, але люблять спілкуватися, а в розмові — демонструвати притаманне їм почуття гумору, яке не завжди буває бездоганним. Як результат, вони примудряються знецінити досягнення свого співрозмовника, а заразом і образити його самого, що вкрай негативно позначається на стосунках.

Діва

Діви — головні перфекціоністи зодіакального кола — вважають, що найкраще має бути лише у них. Тож зіткнувшись із тим, що хтось випередив їх на шляху до мети — неважливо, професійної чи особистої, — вони відчувають прикрість, а разом із нею і безсилля, які й підштовхують їх до невиправданих критичних зауважень.

Козоріг

Козороги знецінюють чужі досягнення — причому особливо це стосується близьких їм людей — з добросердих спонукань: вони побоюються, що у тих трапиться запаморочення від успіхів, під дією якого вони здійснять необачні вчинки, хоча в душі й пишаються тим, що їхнім рідним вдалося досягти серйозних успіхів.

Дата публікації
Кількість переглядів
22
