Астрологиня назвала знаки зодіаку, які зустрічають нових людей по одежі

Гороскоп від астрологині / © Credits

Реклама

Проте це неписане правило, як і будь-яке інше, має винятки, коли люди приділяють чужому зовнішньому вигляду занадто багато уваги.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які роблять висновки про людину, ґрунтуючись винятково на тому, як вона одягається.

Телець

Тельці обожнюють комфорт у всьому, включно з одягом, який, на їхню думку, має бути не просто гарним і зручним, а й дорогим та добротним. Їхній принцип — ми не такі багаті, щоб купувати дешеві речі, і ті, хто купує цілу купу, надаючи перевагу кількості, а не якості, для них — люди з іншою системою цінностей.

Реклама

Терези

Терези буквально зациклені на брендових речах. Вони й самі намагаються зібрати їх у своєму гардеробі якнайбільше, й інших оцінюють з погляду наявності — чи відсутності — у них одягу з бирками, що свідчать про їхнє високе — кутюрне — походження, через що іноді роблять прикрі помилки.

Козоріг

Козороги, є у них такий гріх, зневажають тих, хто бідніший за них самих, і одяг у цьому сенсі відіграє не останню роль: він — маркер, за яким вони роблять свої висновки. На їхню думку, бідність — вибір самої людини, яка не зробила нічого, щоб заробити, а з ледачими та неамбіційними людьми представникам знака говорити нема про що.

Читайте також: