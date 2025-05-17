Астрологиня назвала знаки зодіаку, які звикли економити на собі

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Зміст Козоріг Риби Близнята

Якщо людина починає скнарувати і тремтіти над кожною копійкою, до добра це точно не доведе, особливо якщо йтиметься про саму людину. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які звикли заощаджувати на собі.

Козоріг

Козорогам доводиться багато працювати, щоб отримати ту кількість грошей, яка б їх влаштувала. Не дивно, що вони не хочуть бездумно розкидатися своїми заощадженнями, особливо коли це стосується їх самих — на своїх близьких і любих коштів вони не шкодують.

Риби

У Риб періоди економії змінюються періодами марнотратства, і коли витрачати вже буває нічого, представники знака починають відчайдушно економити на всьому і всіх, включаючи себе, та супроводжувати процес відмови не тільки від розкоші, а й від найголовнішого, докорами сумління.

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Близнята

Близнята люблять витрачатися на одяг, який, як відомо, швидко йде з моди, а отже, його «колекцію» необхідно постійно оновлювати, як і роблять представники знака. Ну, а оскільки гроші — ресурс, що швидко зникає, вони економлять на всьому іншому — насамперед, на харчуванні.

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