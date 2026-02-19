Астрологиня назвала знаки зодіаку, які живуть у хронічному стресі

Гороскоп / © Credits

І якщо одні вміють його не помічати і не нервувати з цьго приводу, то інші все сприймають гостро, а тому притягують до себе переживання, а в результаті перебувають під постійним тиском.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які живуть у стані хронічного стресу.

Діва

Діви вважають за необхідне все контролювати — вони впевнені, що ніхто краще за них не впорається з будь-якою ситуацією, що склалася, включно з найближчими людьми. Але, оскільки це є серйозним навантаженням на нервову систему, вони відчувають стан перманентного стресу.

Козоріг

Козороги завжди — в будь-який момент свого життя — перебувають у стані пильності, підвищеної уваги до оточення і готовності діяти відповідно до ситуації — сканують і аналізують усі обставини. У результаті вони живуть на межі фізичних і моральних сил, що часто веде до вигоряння.

Риби

Риби, як заведено казати в таких випадках, усі події — особливо ті, що стосуються їхнього особистого життя — беруть близько до серця. Унаслідок постійних переживань вони заганяють себе в перманентний стан стресу, що не найкращим чином впливає на їхній психологічний стан і, відповідно, на загальний перебіг життя.

