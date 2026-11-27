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Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких абсолютно не цікавить їхнє походження
Колись було дуже модно складати власне генеалогічне дерево, на якому можна було побачити своїх предків.
Зараз це захоплення вийшло з моди, тому історією своєї родини займаються ті, для кого це справді важливо й цікаво — на противагу тим, кому це байдуже.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких абсолютно не цікавить їхнє походження.
Стрілець
Стрільці, які живуть тут і зараз, не забігаючи наперед і, тим паче, не гальмуючи, до певного часу не озираються на минуле — ані власне, ані своєї родини. Але з віком вони розуміють, що відповіді на багато запитань можна знайти саме в історії свого роду, і починають досить активно нею цікавитися.
Козоріг
Козороги визнають лише те, що може принести їм — точніше, їхній професійній та фінансовій діяльності — реальну користь, і доти, доки їхні предки нічого подібного «зробити» не можуть, вони ставляться до їхньої пам’яті з повагою, але не заглиблюються у власну сімейну історію, не бачачи в цьому жодного сенсу.
Водолій
Водолії вважають спорідненими душами тих людей, з якими у них є спільні інтереси, що далеко не завжди збігається з безпосередніми родинними зв’язками. З таким самим успіхом вони можуть вважати своїм предком Альберта Ейнштейна чи Єлизавету II, а про своїх дідусів і бабусь нічого не знати та навіть про них не згадувати.
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