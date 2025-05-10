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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких не налякаєш змінами

Сенс і значення «доброго» побажання «щоб ти жив у епоху змін» нинішні покоління випробували на собі.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

З одного боку, прогрес без них неможливий, а з іншого, вони часто позначаються на нашому житті не найкращим чином, оскільки змушують відмовлятися від звичного способу життя, залишаючи водночас зону комфорту: одних це лякає, а інших надихає. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких не налякаєш змінами.

Близнята

Близнят із повним правом можна назвати головними революціонерами зодіаку: вони завжди виступають за будь-які зміни — як на мікро-, так і на макрорівні, якої галузі життя чи діяльності вони не стосувалися б. Бурхлива діяльність, яку вони водночас розвивають, дає відчуття повноти життя.

Водолій

Водолії не лише не бояться змін, а й усіляко їх вітають — в атмосфері постійних змін, які змінюють одна одну, вони почуваються як риби у воді: вимагаючи адаптації до нових умов, вони дозволяють представникам цього креативного знака демонструвати нові та нові таланти.

Телець

Тельці, як відомо, найледачіший знак зодіаку, і в цьому випадку ця якість приносить їм не шкоду, а користь. У разі будь-яких змін, поки оточення метушиться, намагаючись щось зробити, вони спокійно спостерігають за тим, що відбувається, тож виходить, що зміни їх практично не стосуються.

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Дата публікації
Кількість переглядів
141
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