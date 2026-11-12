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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких не варто запитувати про те, як у них справи

Запитання «Як справи?» у 99 відсотках випадків є чудовим приводом для того, щоб розпочати розмову.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп / © Credits

Але далеко не всі ставляться до нього однаково спокійно і, як наслідок, охоче на нього відповідають — є й ті, кого воно відверто засмучує, дратує або ставить у безвихідь.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких не варто запитувати про те, як у них справи.

Близнята

Близнята люблять розпитувати інших про те, як у них йдуть справи, і із задоволенням вислуховують чужі зізнання, а от самі в таких випадках розгублюються, оскільки точно не знають, що саме відповісти: найчастіше їм хочеться прикрасити ситуацію, але щось заважає їм відверто брехати, тому вони буквально впадають у ступор.

Рак

Раки, почувши запитання про те, як у них справи, скидають на співрозмовника потік інформації, яка йому зовсім не потрібна. Водночас вони не відпустять його, доки не виплеснуть усе, що накопичилося у них на душі, а основну частину їхніх розповідей займають численні скарги на життя. Не дивно, що наступного разу їх просто оминуть.

Лев

Леви люблять давати відповідь на це запитання у вигляді довгого переліку своїх перемог і досягнень, детально перераховуючи їх одне за одним, до того ж роблять це з таким почуттям власної переваги, що співрозмовник починає почуватися жалюгідним невдахою. Після такого спілкування у співрозмовника залишається, м’яко кажучи, неприємний післясмак і небажання надалі про що-небудь запитувати.

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