ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
350
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яких неможливо приборкати

У кожного з нас своя вдача — в одних вона м’яка і поступлива, в інших — буйна і нелагідна.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але є й ті, хто має настільки шалений і нестримний характер, що з ними просто неможливо впоратися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких неможливо приборкати.

Водолій

Водолії — найнепередбачуваніший знак зодіаку, вони й самі не знають, що зроблять наступної миті, що вже тут казати про інших. Саме тому їх неможливо змусити робити те, чого хочеться оточенню, — вони однаково вчинять тільки так, як вважають за потрібне самі.

Скорпіон

Скорпіони завжди домагаються свого спокійно і навіть розслаблено, але водночас твердо й упевнено. Співрозмовникові вже здається, що він досяг свого, переконавши представників знака у власній правоті, але в останню мить він виявляє, що все залишилося, як є — вони не піддаються маніпуляціям.

Стрілець

Стрільців часто порівнюють з норовистими кіньми: вони можуть «зістрибнути» на рівному місці, хоча ще секунду тому ніщо не віщувало такого повороту подій. Та й «прив’язати» їх до дому навряд чи вийде — ці любителі подорожей можуть зірватися і виїхати в будь-який момент.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
350
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie