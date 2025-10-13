Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким легко розбити серце

Гороскоп / © Credits

Кожен із нас хоча б раз — а здебільшого і не один раз — стикався із ситуацією, коли він кохає, а його — ні, а ось виходили з неї всі по-своєму: хтось сприймав те, що трапилося, як корисний досвід, а хтось — як трагедію всього свого життя. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким легко розбити серце.

Риби

Риби, ким би вони не працювали і чим би не займалися як найромантичніший знак зодіаку на перше місце ставлять кохання, тому, зазнавши на цьому «фронті» поразки, вони легко впадають не тільки у відчай і зневіру, а й у депресію, щоправда, — тільки до наступної зустрічі.

Терези

Терези — один із найбільш велелюбних знаків зодіаку, вони — незалежно від гендерної приналежності — закохуються в кожну нову людину протилежної статі, яка зустрічається на їхньому шляху. Водночас будь-яку неувагу до своєї персони вони сприймають як образу, через що страшенно переймаються.

Рак

Раки переживають з будь-якого приводу, а іноді й без нього, і любовні історії в цьому сенсі — не виняток. Страждати представники знака вважають за краще, доходячи до самого «дна», тобто, вичерпуючи всі свої неприємності, але після цього дуже швидко відновлюються — «потопити» їх не так просто, як здається.