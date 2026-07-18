Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не бажано носити чорне

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Він надає зовнішності престижності, елегантності та, що особливо важливо, створює ефект стрункості, але в одязі — через те, що з’явився в той чи той час — він підходить далеко не всім.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто носити чорний колір.

Водолій

Водолії як представники найбільш творчого знака зодіакального кола, черпають натхнення з навколишнього світу, включаючи далекий космос, а чорний колір блокує їхній контакт із просторами Всесвіту, що негативно позначається на їхній професійній творчості.

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Стрілець

Стрільці, як відомо, понад усе цінують свободу загалом — і свободу пересування зокрема — їх дуже важко утримати на одному місці тривалий час. Чорний колір в одязі обмежує бажання представників цього знака подорожувати світом, що спричиняє їм серйозний дискомфорт.

Риби

Риби як найемпатичніший знак зодіаку охоче співчувають усім, хто цього потребує, виступаючи своєрідним «жилетом» для чужих сліз. Але чорний колір в одязі позбавляє їх цієї якості, роблячи байдужими, що не подобається не тільки близьким людям, а й їм самим.

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