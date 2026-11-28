Гороскоп від астрологині / © Credits

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Причому іноді вона впливає на людину настільки сильно, що просто неможливо впізнати того, хто, здавалося б, відомий нам у всіх подробицях.

Звісно, у кожного «керівника» такі метаморфози відбуваються по-своєму, але результат зазвичай негативно однозначний.

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Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких не можна наділяти владою.

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Овен

Овни, які отримали владу, практично одразу ж починають страждати від манії величі. Вони змінюють стиль спілкування навіть щодо тих, хто жодним чином не пов’язаний з ними в діловому та професійному плані, постійно даючи їм зрозуміти, з якою значною особою ті спілкуються — такий стиль поведінки зі зрозумілих причин подобається далеко не всім.

Водолій

Водолії часто мріють про владу, але, отримавши її, розгублюються — вони не розуміють, що з нею робити. Як результат, представники знака можуть — найчастіше з найкращих намірів — накоїти такого, що згодом дуже складно, а іноді й зовсім неможливо виправити, тож варто добре подумати, перш ніж наділяти їх владою.

Риби

Риби — багатогранні особистості, і негативних рис вони — втім, як і всі інші — не позбавлені. Одна з них — пристрасть до руйнування, яку вони демонструють, отримавши владу. Тому представники знака ефективні лише як кризові менеджери. Якщо ж «розчищати» майданчик для «будівництва» не потрібно, їх краще не запрошувати.

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