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Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не можна носити перли
Ювелірні вироби з перлів користуються особливою — винятковою — репутацією.
Навіть невелика нитка цього матеріалу завжди вважалася — і вважається — ознакою розкоші та вишуканості, звісно, за умови, що він натуральний, а не штучний.
Однак із цим дорогоцінним каменем пов’язано багато легенд і містичних повір’їв, згідно з якими він підходить далеко не всім.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не можна носити перли.
Козоріг
Козорогам, які вважають будь-які потойбічні явища дурницею та темнолюбством, перли, що фігурують у багатьох містичних віруваннях та ритуалах, протипоказані з дуже простої причини: їхня енергетика суперечить їхній приземленій і практичній натурі.
Овен
Овни — яскраво виражений знак сонячної енергії з усіма наслідками, що з цього випливають, — властивою їм енергійністю та стрімкістю. А перли, що несуть енергію водної стихії, приглушують сонячні вібрації, роблячи представників цього знака слабкими та безвольними.
Стрілець
Стрільцям як найоптимістичнішому знаку зодіаку перли, які за повір’ями багатьох народів світу є символом сліз, не підходять на енергетичному — і світоглядному — рівні. Це не означає, що їм зовсім не можна носити перлові прикраси, але зловживати ними точно не слід.
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