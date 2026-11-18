Гороскоп від астрологині / © Credits

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Кожен із нас реагує на них по-різному: для когось зрада — звичайна справа, а для інших — майже віроломність і категоричне табу.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яких не можна зраджувати.

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Телець

Тельці — головні власники зодіаку, які ставляться до зради як до посягання на те, що належить лише їм, а отже, вони нікому й нізащо цим не поступляться. Дізнавшись, що їх — як вони кажуть у такому разі — проміняли на когось іншого, вони ніколи не пробачать: потенційним зрадникам варто це враховувати ще на початку спільного життя.

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Рак

Раки цілком можуть пробачити партнера, який їх зрадив, але, по-перше, це станеться не одразу, а через якийсь — іноді доволі тривалий і сповнений сліз та істерик — час. По-друге, за своє прощення вони добряче виснажать винуватця, через що той, зрештою, пошкодує про те, що його пробачили: краще б вони цього не робили.

Скорпіон

Скорпіони, дізнавшись про зраду, не влаштовуватимуть сцен і не зчинятимуть істерик, а просто — відносно спокійно — відійдуть убік, проте не забудуть і не пробачать. Розраховувати на те, що стосунки триватимуть, як раніше, не доводиться: ситуація нагадує банальну історію з розбитою чашкою — «склеїти» їх уже не вдасться.

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