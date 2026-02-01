- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не потрібні серйозні стосунки
Вступаючи у стосунки, ми зазвичай сподіваємося, що вони будуть як щасливими, так і тривалими.
Щоправда, на останньому наполягають не всі й не завжди — декого цілком влаштовують легкі та короткотермінові зв’язки.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не потрібні серйозні стосунки.
Близнята
Всередині Близнят на паритетних засадах живуть одразу дві субособистості, які постійно «сперечаються» між собою. Так, якщо одна вважає, що стосунки, які виникли, у неї на все життя, то інша — зі зрозумілих лише для себе причин — упевнена, що час їх закінчувати, і час від часу вона перемагає.
Стрілець
Стрільці, мабуть, найлегковажніший у стосунках знак зодіакального кола — його представників часто влаштовують зв’язки на одну-єдину ніч, не кажучи вже про тиждень чи місяць. Та це не означає, що вони не здатні кохати по-справжньому, просто у них — на відміну від інших — це трапляється вкрай рідко.
Водолій
Водолії не здатні довго зосереджуватися ні на чому, крім своєї творчості, а стосунки найчастіше її не стосуються. Водночас почуття представників знака досить глибокі, але — нетривалі: за життя вони можуть пережити доволі багато сильних, інтенсивних та яскравих романів.
