Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто носити золото

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Хтось збирає колекцію золотих ювелірних виробів, а хтось вкладає наявні кошти у злитки, щоб у потрібний момент знову обміняти їх на готівку.

У більшості випадків ані перші, ані другі не знають, що цей метал їм протипоказаний. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто носити золото.

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Рак

Раки дуже люблять золото, навіть не підозрюючи, що їм небажано носити прикраси з жовтого металу. Представники цього знака — люди скромні, які люблять залишатися в тіні, а золоті прикраси, навпаки, ставлять їх у центр загальної уваги, що викликає у них внутрішній дискомфорт.

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Телець

Тельці, які люблять, щоб усе навколо них було «дорого-багато», часто носять золоті прикраси, які, на їхню думку, є символом розкоші та престижу, не помічаючи водночас, що вони у кілька разів посилюють їхню внутрішню силу та міць. У результаті вони часто відчувають перевтому, про причину якої не мають уявлення.

Риби

Риби — найласкавіші, найніжніші та наймрійливіші представники зодіакального кола, за що їх і любить оточення. Золото — як символ сили та могутності — позбавляє їх цих якостей, надаючи лідерських — а іноді й диктаторських — рис, що відштовхує від них оточення, а це не тішить ані тих, ані інших.

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