Астрологиня назвала знаки зодіака, яким не варто спілкуватися з Левами

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Вони доброзичливі, великодушні, щирі, щедрі, харизматичні та впевнені в собі, але не всім до вподоби їхня нетерпимість до критики, гординя, марнославство та впертість.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, яким не варто спілкуватися з Левами.

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Діва

Діви, яких відрізняють педантичність, акуратність і скромність, дратують зарозумілість і прагнення бути в центрі загальної уваги, властиві Левам. Самі Діви завжди намагаються залишатися в тіні, за що їх часто називають «сірими кардиналами», тож не дивно, що вони вважають Левів самовпевненими вискочками.

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Овен

Овни та Леви — перебувають у вічній боротьбі за лідерство та домінування, а оскільки перемогу в ній вони здобувають по черзі, то й роздратування одне до одного у них взаємне й постійне. Також — однаково сильно — їм притаманна впертість, яка не дозволяє нікому з них поступатися, а її наслідком стають серйозні конфлікти.

Водолій

Водолії змагаються з Левами у прагненні до загального захоплення. Але якщо Водолії вважають, що заслуговують на нього своїми талантами, здібностями і, як наслідок, високими творчими досягненнями, то Леви впевнені, що повинні отримувати його за правом свого народження. Чи варто дивуватися, що Водолії анітрохи не терплять Левів?

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