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Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися з Рибами
Риби — дванадцятий знак, що завершує зодіакальне коло, і яскраві представники стихії Води.
Вони інтуїтивні, чутливі та емпатичні, вважають, що поганий мир кращий за гарну сварку, мають багату уяву і люблять мріяти, до того ж їхні мрії часто бувають набагато цікавішими та яскравішими за реальне життя.
Але водночас вони суперечливі, важко ухвалюють рішення і часто піддаються чужій думці та впливу, що далеко не всім подобається.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися з Рибами.
Овен
Овни імпульсивні та стрімкі, тоді як Риби спокійні й неквапливі — така розбіжність життєвих ритмів дратує представників обох знаків. Овни твердо стоять на землі, а Риби часто літають у хмарах, через що вони практично не в змозі знайти спільну мову, що втомлює як перших, так і других.
Стрілець
Стрільці вирізняються прямолінійністю та максималізмом; у їхньому світосприйнятті дуже мало відтінків — здебільшого там чорне та біле, тоді як Риби нічого не оцінюють однозначно — для них усе «розмите» і може тлумачитися по-різному — залежно від обставин, ставлення до тієї чи іншої людини і навіть настрою.
Близнята
Близнята легковажні й поверхневі, тоді як Риби у всьому — у почуттях, стосунках, професійних, життєвих і побутових питаннях — шукають глибини. Їхній союз неможливо уявити собі як шлюб журавля та глибоководної риби, тому не дивно, що представникам цих знаків не вдається знайти спільну мову.
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