Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не властиве почуття сорому

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Як правило, це передбачає повну відсутність сорому, коли людина сприймає будь-який свій вчинок як закономірний, навіть якщо він порушує норми моральної прийнятності в суспільстві.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не властиве почуття сорому.

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Овен

Овни просто не встигають відчути незручність — вони діють надто стрімко, щоб займатися рефлексією. У будь-яку ситуацію вони «влітають» з розбігу, тому поспішають з діями, абсолютно не переймаючись тим, що водночас можуть мати, м’яко кажучи, безглуздий вигляд.

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Близнята

Для Близнят настільки важливо досягти кінцевого результату, що переважно стосується їхньої фінансової вигоди, що вони зовсім не звертають уваги на те, що ситуація видається незручною. Вони впевнені, що хвилина ганьби варта того, щоб отримати у своє розпорядження значні кошти.

Водолій

У Водоліїв шкала зручності та незручності вчинків значно зміщена в бік вседозволеності. Водночас не можна сказати, що вони виправдовують власний негатив — вони просто не замислюються над ним, рухаючись до мети, незважаючи ні на що. Про яку сором’язливість у такому разі може йтися?

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