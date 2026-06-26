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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіака, яким нічого не можна довести

Будь-яка суперечка — як професійного, так і особистого характеру — є обміном фактами та аргументами.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Мета цих доказів — переконати співрозмовника у своїй правоті, але це можливо лише в тому випадку, якщо він нас чує, а таке трапляється далеко не завжди.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, яким нічого не можна довести.

Овен

Овни просто не встигають прислухатися до чужої думки, оскільки, сформувавши власну, одразу ж починають діяти, а коли до них нарешті доходять чужі — зокрема, й цілком справедливі — міркування, дотримуватися їх — при всьому бажанні — вже неможливо. І сперечатися з ними в такому випадку немає сенсу — вони не погодяться через свою впертість.

Лев

Леви й самі б із задоволенням прислухалися до порад чи рекомендацій оточуючих — зокрема, й близьких — людей, але їхня зарозумілість, яку вони самі в глибині душі вважають королівською гідністю, не дозволяє їм цього зробити. Справді, на якій підставі сторонні люди вважають за можливе нав’язувати їм свою думку — це просто обурливо!

Діва

Діви впевнені, що з будь-якого питання можуть існувати лише дві думки — їхня власна та неправильна. Тому, якщо вони щось вирішили, переконувати їх марно: навіть підсвідомо розуміючи, що правда не на їхньому боці, вони будуть стояти на своєму до останнього — немає сенсу витрачати час на те, щоб їм щось довести.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
168
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