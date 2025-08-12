ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назваа знаки зодіаку, яким нічого робити у сфері торгівлі

Торгівля — особлива сфера людської діяльності, що передбачає наявність певних якостей.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Важливо не тільки досконало знати асортимент товарів, які пропонуєш до продажу, і рекламувати їх, а й уміти спілкуватися з покупцями, бути стресостійкими та ввічливими, але водночас наполегливими — це можуть далеко не всі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким нема чого робити в торгівлі.

Стрілець

Стрільці, будучи одним із найвідкритіших і найдовірливіших знаків зодіаку, не вміють перебільшувати значущість і вартість товарів, які вони продають, а отже, категорично не можуть дотримуватися основного принципу торгівлі, згідно з яким «не обдуриш, не продаси», — їм краще обирати інші професії.

Рак

Раки як люди скромні й сором’язливі не переносять розмови про ціну товару, що продається. Вони насилу обговорюють навіть заробітну плату, яку пропонують їм потенційні роботодавці, а вже коли йдеться про те, щоб сказати, скільки грошей вони хочуть отримати в результаті продажу, і говорити не доводиться.

Лев

Леви абсолютно впевнені, що торгівля — не царська справа, а отже, їм як представникам вищого стану займатися нею небажано, і абсолютно даремно це роблять, оскільки, якби в них було таке бажання, то вони змогли б із великою вигодою продати навіть сніг узимку — є в них необхідні для цього нахили.

