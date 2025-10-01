- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким подобається принижувати інших
Приниження однієї людини іншою, навіть якщо воно відбувається неусвідомлено, завжди негативно впливає на стосунки.
Що вже тут говорити про випадки, коли це відбувається навмисно — оскільки приносить тирану і деспоту відчуття, які він інакше отримати не може. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким подобається принижувати інших.
Овен
Овни, хоч вони ніколи в цьому й не зізнаються, саме в такий спосіб підвищують свою самооцінку. Особливо яскраво пристрасть до приниження виражена в начальників, але й прості представники знака — не виняток. Зачепивши «жертву», вони «роздиратимуть» її, аж доки не видихнуться самі.
Риби
Риби найчастіше принижують інших людей, абсолютно того не помічаючи — їхня поведінка видається їм самим виправданою. До того ж, як правило, свої слова вони вбирають у цілком шляхетну оболонку: необхідність сказати людині правду, абсолютно не думаючи про те, що ранять її.
Діва
Діви отримують від приниження інших людей таємне і незрозуміле задоволення, якого самі соромляться. Найголовніше, що стосується така їхня поведінка найчастіше близьких людей, з якими вони граються, як кішка з мишкою: то підносячи їх у їхніх же очах, то опускаючи нижче плінтуса.
