Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким подобається принижувати інших

Гороскоп / © Credits

Реклама

Що вже тут говорити про випадки, коли це відбувається навмисно — оскільки приносить тирану і деспоту відчуття, які він інакше отримати не може. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким подобається принижувати інших.

Овен

Овни, хоч вони ніколи в цьому й не зізнаються, саме в такий спосіб підвищують свою самооцінку. Особливо яскраво пристрасть до приниження виражена в начальників, але й прості представники знака — не виняток. Зачепивши «жертву», вони «роздиратимуть» її, аж доки не видихнуться самі.

Риби

Риби найчастіше принижують інших людей, абсолютно того не помічаючи — їхня поведінка видається їм самим виправданою. До того ж, як правило, свої слова вони вбирають у цілком шляхетну оболонку: необхідність сказати людині правду, абсолютно не думаючи про те, що ранять її.

Реклама

Діва

Діви отримують від приниження інших людей таємне і незрозуміле задоволення, якого самі соромляться. Найголовніше, що стосується така їхня поведінка найчастіше близьких людей, з якими вони граються, як кішка з мишкою: то підносячи їх у їхніх же очах, то опускаючи нижче плінтуса.

Читайте також: