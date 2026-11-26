- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким треба носити одяг у романтичному стилі
Романтичний стиль в одязі — завдяки силуетам, прикрасам і тканинам — справедливо заведено вважати найжіночнішим.
Звісно, це не означає, що його мають обирати всі без винятку: одним він підходить більше, іншим — менше.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким треба носити одяг у романтичному стилі.
Рак
Жінки-Раки — втім, як і чоловіки — дуже сентиментальні, вразливі та мрійливі, що цілком відповідає романтичному стилю — як у поведінці, так і в одязі. У струмливих шовкових та атласних сукнях і блузках з мереживом вони мають такий органічний вигляд, наче народилися в них.
Терези
Жінки-Терези володіють унікальним і витонченим естетичним смаком, який вони демонструють у всьому — від способу життя та інтер’єру їхнього житла до гардероби. Притому вони вміють поєднувати речі в романтичному стилі — наприклад, сукні з квітковим принтом — з грубими черевиками або курткою, але водночас мають бездоганний вигляд.
Стрілець
Астрологи поділяють жінок-Стрільців на дві категорії: одні одягаються у зручному спортивному стилі, інші ж — справжні аристократки, які дуже люблять романтичні фасони. Сукні й пальто у стилі Кейт Міддлтон мають на них однаково доречний вигляд у будь-якій життєвій ситуації — як на пікніку, так і на світській вечірці.
Читайте також:
Сонце у Стрільці від 22 листопада до 21 грудня 2026 року: що на нас чекає в цей період
Україна на порозі великого розквіту: три повернення Юпітера та новий 12-річний цикл
Марс, Юпітер і Південний вузол у Леві: які історичні сценарії можуть повторитися в листопаді 2026 року