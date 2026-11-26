Гороскоп від астрологині / © Credits

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Звісно, це не означає, що його мають обирати всі без винятку: одним він підходить більше, іншим — менше.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким треба носити одяг у романтичному стилі.

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Рак

Жінки-Раки — втім, як і чоловіки — дуже сентиментальні, вразливі та мрійливі, що цілком відповідає романтичному стилю — як у поведінці, так і в одязі. У струмливих шовкових та атласних сукнях і блузках з мереживом вони мають такий органічний вигляд, наче народилися в них.

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Терези

Жінки-Терези володіють унікальним і витонченим естетичним смаком, який вони демонструють у всьому — від способу життя та інтер’єру їхнього житла до гардероби. Притому вони вміють поєднувати речі в романтичному стилі — наприклад, сукні з квітковим принтом — з грубими черевиками або курткою, але водночас мають бездоганний вигляд.

Стрілець

Астрологи поділяють жінок-Стрільців на дві категорії: одні одягаються у зручному спортивному стилі, інші ж — справжні аристократки, які дуже люблять романтичні фасони. Сукні й пальто у стилі Кейт Міддлтон мають на них однаково доречний вигляд у будь-якій життєвій ситуації — як на пікніку, так і на світській вечірці.

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