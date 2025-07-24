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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
511
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким властивий комплекс неповноцінності

Невпевненість у собі в різних життєвих ситуаціях притаманна всім — важко завжди і в усьому демонструвати високу самооцінку.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Але до стану комплексу неповноцінності сумніви у своїх сильних якостях доходять далеко не в усіх, але є ті, хто особливо схильний применшувати свої чесноти, принижуючи в такий спосіб себе. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким властивий комплекс неповноцінності

Діва

Діви хочуть бачити навколо себе ідеальну атмосферу та ідеальних людей, але того ж самого вони вимагають від самих себе — до того ж, набагато жорсткіше, ніж від інших. Але, незважаючи на це, вони однаково незадоволені собою і страждають від комплексу неповноцінності, хоч і ретельно приховують це від оточення.

Скорпіон

Скорпіони найупередженіший до себе знак зодіакального кола — вони постійно розбирають свої чесноти й недоліки, і часто їм здається, що останні набагато вагоміші. Наслідком такої внутрішньої роботи над помилками є самобичування — тобто, звинувачення у всіх хибах тільки себе.

Риби

Риби, для яких пріоритетним є особисте життя, тільки здаються впевненими в собі ловеласами і спокусницями — насправді вони часто бувають невпевненими у своїх чарах, що дуже їх засмучує. Представники знака наполегливо працюють над підвищенням самооцінки, але виходить це не завжди.

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Дата публікації
Кількість переглядів
511
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