- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 511
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким властивий комплекс неповноцінності
Невпевненість у собі в різних життєвих ситуаціях притаманна всім — важко завжди і в усьому демонструвати високу самооцінку.
Але до стану комплексу неповноцінності сумніви у своїх сильних якостях доходять далеко не в усіх, але є ті, хто особливо схильний применшувати свої чесноти, принижуючи в такий спосіб себе. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким властивий комплекс неповноцінності
Діва
Діви хочуть бачити навколо себе ідеальну атмосферу та ідеальних людей, але того ж самого вони вимагають від самих себе — до того ж, набагато жорсткіше, ніж від інших. Але, незважаючи на це, вони однаково незадоволені собою і страждають від комплексу неповноцінності, хоч і ретельно приховують це від оточення.
Скорпіон
Скорпіони найупередженіший до себе знак зодіакального кола — вони постійно розбирають свої чесноти й недоліки, і часто їм здається, що останні набагато вагоміші. Наслідком такої внутрішньої роботи над помилками є самобичування — тобто, звинувачення у всіх хибах тільки себе.
Риби
Риби, для яких пріоритетним є особисте життя, тільки здаються впевненими в собі ловеласами і спокусницями — насправді вони часто бувають невпевненими у своїх чарах, що дуже їх засмучує. Представники знака наполегливо працюють над підвищенням самооцінки, але виходить це не завжди.
Читайте також: