Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким властивий комплекс неповноцінності

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зміст Діва Скорпіон Риби

Але до стану комплексу неповноцінності сумніви у своїх сильних якостях доходять далеко не в усіх, але є ті, хто особливо схильний применшувати свої чесноти, принижуючи в такий спосіб себе. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким властивий комплекс неповноцінності

Діва

Діви хочуть бачити навколо себе ідеальну атмосферу та ідеальних людей, але того ж самого вони вимагають від самих себе — до того ж, набагато жорсткіше, ніж від інших. Але, незважаючи на це, вони однаково незадоволені собою і страждають від комплексу неповноцінності, хоч і ретельно приховують це від оточення.

Скорпіон

Скорпіони найупередженіший до себе знак зодіакального кола — вони постійно розбирають свої чесноти й недоліки, і часто їм здається, що останні набагато вагоміші. Наслідком такої внутрішньої роботи над помилками є самобичування — тобто, звинувачення у всіх хибах тільки себе.

Реклама

Риби

Риби, для яких пріоритетним є особисте життя, тільки здаються впевненими в собі ловеласами і спокусницями — насправді вони часто бувають невпевненими у своїх чарах, що дуже їх засмучує. Представники знака наполегливо працюють над підвищенням самооцінки, але виходить це не завжди.

Читайте також: