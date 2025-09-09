ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
801
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, якими не можна маніпулювати

Маніпуляції — важлива частина спілкування з іншими людьми, всі ми — хто більше, а хто менше — користуємося ними.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Одні легко «ведуться» на такі хитрощі, а інші — нікому не дають можливості керувати собою в корисливих цілях. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, якими не можна маніпулювати.

Телець

Тельцям властива відкладена емоційна реакція на слова і дії людей, які їх оточують, що нікому не дає ними керувати. Можна десять разів повторити одне й те саме, перш ніж представники знака звернуть на них увагу, тож маніпулювати ними дуже непросто.

Скорпіон

Скорпіони ретельно — і дуже швидко — «сканують» усе, що каже і робить оточення, аналізуючи це і водночас чітко докопуючись до суті. Ну, а коли вони точно розуміють, яку мету переслідує їхній співрозмовник, маніпулювати ними стає просто неможливо — не варто й намагатися.

Водолій

Водолії частіше перебувають, як кажуть у таких випадках, на своїй хвилі, яка практично ніколи не збігається з настроєм оточення, тому маніпулювати ними марно. Вони все уважно вислухають, але, оскільки у них в одне вухо влетить, а з іншого вилетить, зроблять по-своєму.

