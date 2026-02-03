ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, на яких не можна тиснути: вони на зло зроблять по-своєму

Третій закон Ньютона, про який нам розповідали на уроках фізики в школі, говорить: сила дії дорівнює силі протидії.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Ось тільки працює він не тільки в науці, а й у соціумі. Так, є люди, на яких, щоб отримати бажане, потрібно тільки злегка натиснути, і є ті, щодо яких натиск — найкращий спосіб усе зіпсувати.

Астрологиня назвала знаки зодіаку, на яких не можна тиснути: на зло зроблять по-своєму.

Стрілець

Стрільці — не найупертіший знак зодіаку, ба більше, у суперечливій ситуації вони цілком можуть погодитися і поступитися, але тільки в тому разі, якщо їм наведуть переконливі аргументи на користь такого рішення. А ось тиснути на них не можна в жодному разі — тоді вони вирішать, що їх не поважають, і тут уже важко буде їх у чомусь переконати.

Овен

Овнів вирізняє рідкісна — найсильніша в усьому зодіакальному колі — впертість, через яку їм і слова не можна казати всупереч. Почувши в словах співрозмовника бодай нотку примусу, вони все зроблять навпаки, навіть якщо в результаті все станеться їм на шкоду — у цю мить вони думають не про наслідки, а про те, щоб наполягти на своєму.

Козоріг

Козороги завжди і в усьому понад усе ставлять практичну користь, і вже якщо вони її прорахували і знайшли, збити їх з наміченого курсу дуже важко. Якщо ж їх починають переконувати у зворотному, вони бачать у цьому підступ і чинять опір щосили — до того ж, роблять це винятково з добрих спонукань.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
324
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie