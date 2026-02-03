- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 324
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала знаки зодіаку, на яких не можна тиснути: вони на зло зроблять по-своєму
Третій закон Ньютона, про який нам розповідали на уроках фізики в школі, говорить: сила дії дорівнює силі протидії.
Ось тільки працює він не тільки в науці, а й у соціумі. Так, є люди, на яких, щоб отримати бажане, потрібно тільки злегка натиснути, і є ті, щодо яких натиск — найкращий спосіб усе зіпсувати.
Астрологиня назвала знаки зодіаку, на яких не можна тиснути: на зло зроблять по-своєму.
Стрілець
Стрільці — не найупертіший знак зодіаку, ба більше, у суперечливій ситуації вони цілком можуть погодитися і поступитися, але тільки в тому разі, якщо їм наведуть переконливі аргументи на користь такого рішення. А ось тиснути на них не можна в жодному разі — тоді вони вирішать, що їх не поважають, і тут уже важко буде їх у чомусь переконати.
Овен
Овнів вирізняє рідкісна — найсильніша в усьому зодіакальному колі — впертість, через яку їм і слова не можна казати всупереч. Почувши в словах співрозмовника бодай нотку примусу, вони все зроблять навпаки, навіть якщо в результаті все станеться їм на шкоду — у цю мить вони думають не про наслідки, а про те, щоб наполягти на своєму.
Козоріг
Козороги завжди і в усьому понад усе ставлять практичну користь, і вже якщо вони її прорахували і знайшли, збити їх з наміченого курсу дуже важко. Якщо ж їх починають переконувати у зворотному, вони бачать у цьому підступ і чинять опір щосили — до того ж, роблять це винятково з добрих спонукань.
