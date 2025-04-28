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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
1 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, несхильні до компромісів

Компроміс є важливим моментом наших взаємин з іншими людьми, оскільки він допомагає нам пройти точки незгоди.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Для цього потрібно небагато — лише враховувати не лише свої, а й чужі інтереси, але здатні на таку «самопожертву» далеко не всі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які несхильні до компромісів.

Стрілець

Стрільці — головні максималісти зодіакального кола, для яких не існує перехідних моментів та півтонів — лише гарне чи погане, чорне чи біле. Додайте до цього їхню впевненість у тому, що вони завжди мають рацію, і отримаєте незговірливу людину, несхильну до жодних компромісів.

Телець

Тельців вирізняє рідкісна впертість, завдяки якій вони нікому у нічому не поступляться, навіть якщо розумітимуть, що не мали рацію. Будь-який компроміс для них схожий на поразку, тому вони стоятимуть на своєму за будь-яких обставин, навіть якщо результат такого протистояння завдасть їм шкоди.

Козоріг

Козорогам, незважаючи на масу властивих їм позитивних якостей, не мають ментальної гнучкості: раз і назавжди встановивши собі якусь систему цінностей, вони дотримуються її пунктів протягом усього життя. Зраджувати свої переконання вони вважають справою негідною, от і наполягають на своєму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
289
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