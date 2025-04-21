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Астрологиня назвала знаки зодіаку, під якими народжуються найбагатші люди планети
Вважається, що по-справжньому багатими можуть стати лише працьовиті люди, які не шкодують на свою роботу ні часу, ні сил.
Але існує й ще один спосіб розбагатіти — народитися під правильним знаком зодіаку, який обіцяє людям, що перебувають під його протекцією, золоті гори — у буквальному сенсі слова. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, під якими народжуються найбагатші люди планети.
Телець
Тельці, навіть згідно із тим, хто дав їм назву тотема, — хто з нас не чув про золотого тельця — як магнітом притягують гроші самим фактом свого народження. До того ж, і це важливо, іноді вони практично нічого для цього не роблять, а гроші течуть річкою.
Овен
Овни беруть своєю енергійністю, завзятістю та наполегливістю. Немає такої мети — передусім професійної — якої вони не могли б досягти, і цим охоче користуються як вони самі, так і їхні роботодавці, які, до того ж, дуже добре та щедро їхню працю оплачують.
Терези
Терези — спокійний і врівноважений знак, представники якого, проте, перебувають на третій позиції рейтингу найбагатших і найзаможніших. Їхній сильний бік — через властиву їм дипломатичність — вміння домовлятися з будь-якими — навіть дуже складними — діловими партнерами.
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