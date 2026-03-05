- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, про які кажуть: з ними не засумуєш
Коли про людину кажуть, що з нею не засумуєш, це далеко не завжди свідчить про її високо розвинене почуття гумору.
Частіше йдеться про те, що ніхто не знає, чого від неї очікувати наступної хвилини, тому що вона може викинути будь-який номер.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, про які кажуть: з ними не засумуєш.
Близнята
Близнята не дадуть занудьгувати нікому, оскільки вони й самі не знають, на що чекати від себе: здавалося б, збираються діяти за одним сценарієм, а потім беруть і все роблять інакше, дивуючи всіх довкола. Навіть самих представників знака такі вчинки ставлять у глухий кут, а про інших тут і говорити не доводиться.
Стрілець
Стрільці — найавантюрніші представники зодіакального кола. Їхні вчинки часто бувають неочікуваними та абсолютно нелогічними, хоча й продиктованими винятково добрими намірами. Життя з ними легко може стати цілим калейдоскопом пригод, але спокійним і нудним воно точно не буде.
Водолій
Водолії кого завгодно «розвеселять» своєю химерністю, непослідовністю і непередбачуваністю. Попри те, що найчастіше ці їхні якості є ознаками їхньої обдарованості, у повсякденному існуванні витерпіти їх доволі складно — життя з генієм далеко не кожному до снаги.
