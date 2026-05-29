Астрологія
Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до емоційного контролю над іншими людьми

Емоційний контроль — процес неоднозначний, і тут усе залежить від того, проти кого він спрямований.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп

Якщо людина використовує його щодо самої себе, це найчастіше йде їй на користь, оскільки дає змогу стримувати емоції, спрямовуючи їх у потрібне русло.

Але, будучи адресованим іншій людині, він може стати інструментом насильства, оскільки таким чином один партнер домінує над іншим.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, схильні до емоційного контролю над іншими людьми.

Козоріг

Козороги самі не демонструють своїх почуттів напоказ, та й іншим — особливо тим, на кого мають вплив — не дозволяють цього робити. Вони доволі різко обривають тих, хто в їхній присутності дозволяє собі надто явно виявляти свої почуття — як негативні, так і позитивні.

Рак

Раки з якоїсь — тільки їм зрозумілої — причини впевнені, що тільки в них є право демонструвати свої емоції, коли їм заманеться, всі інші повинні стримуватися — особливо в їхній присутності. Тому вони і намагаються контролювати оточення, роблячи йому зауваження.

Діва

Дів чужі емоції — особливо, якщо оточення виявляє їх надто явно — відверто дратують. Зіткнувшись із таким виявом чужої радості й смутку, вони в кращому разі можуть засудливо на нього подивитись, а в гіршому — й прикрикнути, збивши, як вони вважають, істерику.

