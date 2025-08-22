Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до емоційного вигорання

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зміст Рак Козоріг Близнята

Воно виявляється у фізичному, моральному та розумовому виснаженні, яке починається зі зниження мотивації та байдужості до життя, а призвести може до серйозних наслідків. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які схильні до емоційного вигорання.

Рак

Раки, як заведено казати в таких випадках, надто близько приймають до серця все, що відбувається в їхньому житті, чим заганяють себе в розбурханий емоційний стан, який згодом переростає в цілковиту байдужість до життя, що відповідає повному вигоранню.

Козоріг

Козороги більшу частину життя проводять за роботою — без вихідних і відпусток, не даючи собі часу на перепочинок. Не дивно, що вони витрачають надто багато сил, які не встигають відновлювати, а результатом стає серйозне емоційне вигорання.

Реклама

Близнята

Близнята, незважаючи на позірну легкість сприйняття, примудряються — відповідно до двох своїх іпостасей — проживати одночасно два життя, а це заняття стомливе, — зрештою, представники цього активного й експресивного знака стають байдужими до всього.

Читайте також: