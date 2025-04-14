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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, спілкування з якими викликає радість

Всі ми впливаємо на людей, з якими спілкуємося: хтось позитивно, а хтось і негативно.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Не дивно, що до перших ми тягнемося, а других намагаємося уникати, але є й ті, хто здатний навіть невелику і, здавалося б, незначну розмову перетворити на справжнє свято, після якого співрозмовник цілий день усміхатиметься. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, спілкування з якими викликає в інших радість.

Стрілець

Стрільці буквально випромінюють позитив, тому з ними охоче спілкуються різні люди на всіх рівнях — від близьких і любих — до портьє і консьєржів. Щоправда, представники знака — не найглибші співрозмовники, але більшості співрозмовників розмови про біном Ньютона не потрібні.

Водолій

Секрет Водоліїв як приємних співрозмовників полягає в тому, що вони, відчуваючи щиру зацікавленість у них, знаходять підхід до кожного, розвиваючи цікаву тему для спілкування саме з цією — конкретною — людиною. Не дивно, що від друзів-приятелів вони не мають відбою.

Терези

Терези можуть підійти до будь-якого — навіть м’яко кажучи — не найприємнішого співрозмовника. Вся справа в їхньому вмінні робити компліменти, ну, а оскільки говорять вони їх абсолютно щиро, людям дуже подобається з ними спілкуватися, адже така розмова — це завжди порція гарного настрою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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