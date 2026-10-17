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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіака, у яких гроші довго не затримуються
Гроші надходять до нас по-різному: хтось отримує їх досить легко, а хтось змушений докладати для цього значних зусиль.
Так само ми розстаємося із заробленими коштами: поки одні старанно й терпляче відкладають «на мрію», інші й самі не знають, куди ці гроші зникають.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, у яких гроші довго не затримуються.
Стрілець
Стрільці не можуть втриматися від спонтанних покупок, коли їм здається, що без чергової — вподобаної — речі їм ніяк не обійтися. У результаті представники цього знака є провідниками фінансів: вони досить легко їх отримують, але не менш легко витрачають — швидко і без особливих роздумів чи жалю.
Лев
Леви люблять розкіш, а вона пов’язана із серйозними витратами, на які вони йдуть легко — без найменших сумнівів і жалю. Так, вони можуть витратити половину своєї зарплати на престижну річ, яку одягнуть один раз у житті, після чого вона благополучно припадатиме пилом у гардеробній — не дивно, що вони постійно виходять за межі бюджету.
Близнята
Близнята вважають себе раціональними та ощадливими, але таке враження на оточуючих — та й на самих себе — вони справляють лише доти, доки не потрапляють на шопінг, особливо — у період розпродажів. Там вони миттєво втрачають голову й купують усе, що привертає їхню увагу, при цьому повністю спустошуючи свій банківський рахунок.
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