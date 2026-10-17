Астрологиня назвала знаки зодіака, у яких гроші довго не затримуються

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Так само ми розстаємося із заробленими коштами: поки одні старанно й терпляче відкладають «на мрію», інші й самі не знають, куди ці гроші зникають.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, у яких гроші довго не затримуються.

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Стрілець

Стрільці не можуть втриматися від спонтанних покупок, коли їм здається, що без чергової — вподобаної — речі їм ніяк не обійтися. У результаті представники цього знака є провідниками фінансів: вони досить легко їх отримують, але не менш легко витрачають — швидко і без особливих роздумів чи жалю.

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Лев

Леви люблять розкіш, а вона пов’язана із серйозними витратами, на які вони йдуть легко — без найменших сумнівів і жалю. Так, вони можуть витратити половину своєї зарплати на престижну річ, яку одягнуть один раз у житті, після чого вона благополучно припадатиме пилом у гардеробній — не дивно, що вони постійно виходять за межі бюджету.

Близнята

Близнята вважають себе раціональними та ощадливими, але таке враження на оточуючих — та й на самих себе — вони справляють лише доти, доки не потрапляють на шопінг, особливо — у період розпродажів. Там вони миттєво втрачають голову й купують усе, що привертає їхню увагу, при цьому повністю спустошуючи свій банківський рахунок.

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