Астрологиня назвала знаки зодіаку, у яких зацвіте навіть суха палиця

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Зміст Скорпіон Риби Рак

Для того, щоб успішно ним займатися, потрібно не тільки мати необхідні знання та вміння, а й мати, як кажуть у таких випадках, «легку руку», завдяки енергетиці якої все росте. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, у яких зацвіте навіть суха палиця.

Скорпіон

Скорпіони славляться важкою енергетикою у взаєминах із людьми, проте рослини їх просто люблять. І не дивно, оскільки вони мають рідкісне чуття щодо того, чого потребує кожне дерево чи кущик, і дають рослинам саме те, чого вони потребують — у результаті збирають гідний заздрощів урожай.

Риби

Риби могли працювати в реанімації для рослин, зрозуміло, якби така існувала: вони можуть виходити навіть нежиттєздатний паросток, та так, що «здихля» перетвориться на розкішне дерево, кущ або квітку. Отже, якщо у когось є рослина, яка ось-ось накаже довго жити, її потрібно нести представникам цього знака.

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Рак

Раки вважають рослини членами своєї сім'ї, а вона, як відомо, є для них найголовнішим у житті. Представники знака носитимуться з кожним листочком і квіточкою, як із рідною дитиною, поливаючи, удобрюючи і — залежно від обставин — виставляючи на сонці та ховаючи в тінь. Не дивно, що їхній сад більше схожий на міський парк.