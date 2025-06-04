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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
696
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, від яких не дочекаєшся подарунків

Зрозуміло, з близькими та коханими ми спілкуємося не заради подарунків — є речі набагато важливіші.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Такі, наприклад, як кохання, дружба, симпатія, взаєморозуміння — перераховувати можна якщо й не безкінечно, то досить довго. Проте презенти, які ми робимо одне одному, доповнюють спілкування, роблячи його ще приємнішим, проте не всі — з різних причин готові їх робити. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, від яких подарунків не дочекаєшся.

Близнята

Близнята рідко замислюються про те, що люди, які їх оточують, теж хочуть отримувати подарунки, особливо якщо ситуація тому сприяє — наприклад, на день народження або інше свято. Якщо подітися буде нікуди, вони згадають про набір мийних засобів із готелю.

Діва

Діви дуже люблять подарунки, але тільки в тому разі, якщо вони їх одержують, віддавати — у цьому випадку дарувати — щось представники знака категорично не люблять. У крайньому разі, якщо становище у цьому сенсі виявиться безвихідним, вони презентують щось зовсім непотрібне.

Телець

Тельців сміливо можна називати одним із найскупіших знаків зодіаку, які впевнені, що подарунки — це марна трата грошей, яким, на їхню думку, можна знайти застосування. Якщо обійтися без подарунка ніяк не можна, вони, нехай вже так, передарують те, що їм не сподобалося чи не підійшло.

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Дата публікації
Кількість переглядів
696
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