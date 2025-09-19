Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться стоматологів

Гороскоп від астрологині / © Credits

Проте атавізм страху перед походом до зубного лікаря — тією чи іншою мірою — у більшості з нас залишився, а є й ті, хто і зовсім впадає в паніку та істерику, стикаючись з необхідністю відвідати фахівця такого профілю. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться стоматологів.

Рак

Раки — найнедовірливіший знак зодіаку, яких лякаю будь-які лікарі, а стоматологи — з їхнім набором інструментів — особливо. Візит до них вони відкладають до останнього, а вирушаючи туди, накручують себе, уявляючи всі мислимі й немислимі жахи, які суто теоретично можуть із ними статися.

Водолій

Водоліїв — найволелюбніших представників зодіаку — в кабінеті стоматолога лякає саме відсутність цієї свободи. Перебуваючи у кріслі зубного лікаря, вони відчувають залежність, яка не дозволяє їм просто так встати й піти, а це для них найболісніше, що лише можна придумати.

Риби

Риби бояться будь-якого болю, а того, який вони — навіть імовірно — можуть відчути в стоматологічному кріслі, особливо. Не дивно, що тягнути їх до зубного лікаря потрібно буквально на аркані, а безпосередньо до кабінету — взагалі заштовхувати, застосовуючи фізичну силу, що іноді має кумедний вигляд.

