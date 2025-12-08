Астрологиня дала рекомендації, які запитання варто поставити собі у 2025 році, щоб наступний рік був щасливим

Астрологія / © iStock

Наприкінці 2025 року астрологи пропонують усім знакам зодіаку підбити підсумки та визначити пріоритети на наступний рік. Такий аналіз допомагає зосередитися на особистому розвитку, відпустити зайве та скласти новорічні плани більш усвідомлено.

Про це пише астрологиня Анастасія Бучковська в Instagram.

Вона окреслила список питань до себе, які допоможуть кожному знаку зодіаку розібратися у власних досягненнях, помилках та взаємовідносинах із людьми, які оточують.

Питання для підбиття підсумків 2025 року

Які люди стали для мене важливими і чому? Що я відчула поруч із ними?

Що я нарешті відпускаю? Переживання, очікування, порівняння, ілюзії?

Який момент цього року був найтеплішим і чому?

За що я можу подякувати собі, навіть за найменші кроки?

Що було найскладнішим, але навчило мене найбільше?

Які мої кордони стали чіткішими і як це змінило моє життя?

Що я хочу забрати з собою в новий рік? Звички, думки, теплі традиції, людей?

Що я хочу відчути в новому році? Спокій, любов, ясність, силу, натхнення?

Чого я хочу для себе вперше? Що давно хотілося, але я боялася дозволити?.

