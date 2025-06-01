Астрологічний прогноз на 1 червня

Хмари

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для ретельного аналізу ситуації, що склалася — як професійної, так і особистої, — та знаходження єдино правильного виходу з неї.

Символ дня: хмара.

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Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: сапфіровий — символізує вірність, щирість і шляхетність.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт, рожевий халцедон.

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За яку частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: будь-яка хвороба, яка почалася цього дня, мине максимально швидко і без серйозних наслідків, особливо якщо вчасно на неї відреагувати.

Харчування дня: бажано відмовитися від м’яса птиці.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.

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Дачні роботи дня: можна захищати дерева від хвороб і шкідників.

Магія і містика дня: можна робити талісмани та обереги для залучення кохання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тож ігнорувати їх не можна.

Табу дня: не можна нікому давати свої речі — це може стати поганою прикметою.

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Цитата дня: «Втома — найкраща подушка» (Бенджамін Франклін).