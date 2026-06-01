Астрологічний прогноз на 1 червня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день радості й веселощів, який дарує свята, моральний комфорт і умиротворення — як із самими собою, так і з людьми з оточення.
Символ дня: виноградне гроно.
Стихія дня: Земля
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: жовтий, золотистий
Щасливі камені дня: аметист, циркон.
За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.
Хвороби дня: хвороби нинішнього дня минають швидко і перебігають у легкій формі, особливо якщо їх не запускати.
Харчування дня: можна дозволити собі шкідливу їжу — зрозуміло, в міру, і келих червоного сухого вина
Стрижка дня: для стрижки нинішній день не підходить.
Дачні роботи дня: рекомендується займатися будь-якими садово-городніми роботами — всі вони виявляться однаково вдалими.
Магія і містика дня: можна власноруч створювати захисні обереги і талісмани.
Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими — вони збуваються на третій день.
Табу дня: не можна сумувати, тужити і засмучуватися — зірки вважатимуть таку поведінку невдячністю у відповідь на те, що вони для нас роблять.
Цитата дня: «Судомна веселість набагато сумніша, ніж відкрито виражений смуток» (Франц Кафка).
