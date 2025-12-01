Астрологічний прогноз на 1 грудня

Корал / © Getty Images

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: до розв’язання важливих професійних питань потрібно ставати тільки в тому разі, якщо є чітке розуміння мети, якої необхідно досягти.

Символ дня: Чаша Грааля.

Реклама

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливі камені дня: рожеві перли, жовтий корал.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують ускладненнями, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону жирні та смажені продукти й алкоголь — утім, уникати таких продуктів бажано завжди.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Реклама

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують цілющу силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими і збуваються через тиждень.

Табу дня: поганою прикметою стане розбитий посуд.

Цитата дня: «Найкраща помста брехуну — переконати його, що ви йому повірили» (Нассім Ніколас Талеб).