Астрологічний прогноз на 1 лютого

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: важливі справи, навіть домашньої та побутової властивості, краще не розпочинати — успішними вони не будуть; серйозні рішення також ухвалювати не варто.

Символ дня: змій-спокусник.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний, багряний.

Щасливі камені дня: агат, гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: висока ймовірність загострення хронічних захворювань, лікувати які потрібно, орієнтуючись на попередні призначення лікаря.

Харчування дня: необхідно повністю виключити з раціону жирну, смажену, копчену і надто приправлену спеціями їжу, а також фастфуд та алкоголь.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна вивчати духовну та езотеричну літературу — у ній вдасться відшукати щось нове.

Сни дня: «післясмак» сну покаже, чи на правильному життєвому шляху перебуває людина: якщо він приємний, то відповідь позитивна, а якщо неприємний — ні.

Табу дня: необхідно відмовитися від ризику в усіх сферах життя.

Цитата дня: «Кохання жінки потрібно боятися більше, ніж ненависті чоловіка. Це отрута, тим більше небезпечна, що вона приємна» (Сократ).

