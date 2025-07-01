Астрологічний прогноз на 1 липня

Вітер / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергія місячної доби битиме через край, тому дуже важливо тримати її під контролем і спрямовувати в потрібне — творче — русло.

Символ дня: роза вітрів.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий.

Щасливе каміння дня: геліотроп, сапфір.

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За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: можна робити будь-які хірургічні операції, відмовитися потрібно лише від візиту до стоматолога.

Харчування дня: астрологи радять виключити з раціону куряче м’ясо та яйця.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

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Дачні роботи дня: садові рослини потребують інтенсивного поливання та підживлення.

Магія та містика дня: можна робити амулети, які приносять успіх у фінансових питаннях.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто складні для розуміння, але якщо вдасться їх розгадати, можна отримати важливі попередження.

Табу дня: не можна бити посуд — це приверне до людини неприємності.

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Цитата дня: «Мовчання — щит від багатьох бід, а балаканина завжди на шкоду» (Омар Хаям).

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