Астрологічний прогноз на 1 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Серце

Серце / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: до вирішення важливих професійних питань у вихідний день потрібно вдаватися тільки в разі крайньої необхідності.

Символ дня: серце.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливі камені дня: рожеві перли, жовтий корал.

За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують ускладненнями, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону жирні та смажені продукти й алкоголь, утім, це не завадило б узяти за правило і в інший час.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують цілющу силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими і збуваються через тиждень.

Табу дня: поганою прикметою є розбитий посуд і пролита вода.

Цитата дня: «Як тиша — це просто відсутність звуків, голизна — відсутність одягу, хвороба — втрата здоров’я, а темрява — відсутність світла, так і зло — лише відсутність добра, а не самостійна сила» (Ай Вейвей).

