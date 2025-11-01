- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 1 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: до вирішення важливих професійних питань у вихідний день потрібно вдаватися тільки в разі крайньої необхідності.
Символ дня: серце.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: блакитний.
Щасливі камені дня: рожеві перли, жовтий корал.
За яку частину тіла відповідає: серце, судини.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують ускладненнями, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.
Харчування дня: необхідно виключити з раціону жирні та смажені продукти й алкоголь, утім, це не завадило б узяти за правило і в інший час.
Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують цілющу силу води.
Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими і збуваються через тиждень.
Табу дня: поганою прикметою є розбитий посуд і пролита вода.
Цитата дня: «Як тиша — це просто відсутність звуків, голизна — відсутність одягу, хвороба — втрата здоров’я, а темрява — відсутність світла, так і зло — лише відсутність добра, а не самостійна сила» (Ай Вейвей).