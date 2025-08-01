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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 1 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Летюча миша

Летюча миша / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день несприятливий для нових починань, їх потрібно перенести хоча б на день.

Символ дня: Кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: коричневий.

Щасливі камені дня: олександрит, раухтопаз, змійовик, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися сьогодні, можуть виявитися небезпечними, але до серйозних наслідків не призведуть, особливо якщо відразу ж почати лікування.

Харчування дня: необхідно відмовитися від важкої для шлунка їжі - м'яса, грибів, усього копченого і смаженого.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю, робити обрізку плодових дерев і чагарників.

Магія і містика дня: під забороною перебуває любовна магія.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть корисної інформації, тому не варто приймати їх близько до серця.

Табу дня: від зустрічей із малознайомими людьми потрібно відмовитися.

Цитата дня: "Якщо ти хоча б на мить доторкнувся до любові, ти ніколи цього не забудеш" (Пітер Хег).

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