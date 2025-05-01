Астрологічний прогноз на 1 травня

Єдиноріг / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх сьогодні чекає на тих, хто діятиме спокійно і виважено.

Символ дня: єдиноріг.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: бурштин, бірюза, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують ускладненнями, тому потрібно поспішити до лікаря.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти бродіння — вони можуть негативно вплинути стан кишківника.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна підгодовувати та обрізати рослини.

Магія та містика дня: день сприятливий для проведення обрядів на залучення кохання та удачі у бізнесі

Сни дня: сни нинішньої ночі варто ретельно проаналізувати — вони несуть багато корисної інформації.

Табу дня: не можна нікому бажати зла навіть подумки.

Цитата дня: «Голос інтелекту тихий, але він не втомлюється повторювати — і слухачі знаходяться» (Зігмунд Фройд).

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